Виталий Мутко: «Спартак» не упустит преимущество в борьбе за чемпионство
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России.
«Сейчас можно сказать, что шансы «Спартака» на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура. Это преимущество «Спартак» не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово. Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал «Спартак», - цитирует Мутко ТАСС.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция