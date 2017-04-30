Сборная России по буллитам обыграла Чехию в Евротуре
Сборная России обыграла команду Чехии (4:3 Б.) в третьем матче Чешских игр - заключительного этапа Еврохоккейтура.
Игра прошла сегодня в городе Ческе Будеевице.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Томаш Гика, Петр Врана и Ян Коварж, у россиян - Евгений Дадонов, Иван Проворов и Никита Гусев.
В серии буллитов сильнее оказались россияне, решающий точный бросок совершил Гусев.
Таким образом, команда Олега Знарка одержала первую победу в туре. Ранее она уступила шведам (3:4 О.Т.) и финнам (0:1).
Матч
Чехия - Россия - 3:4 Б. (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Гика (Шулак), 18:07 (1:0). Дадонов (Шипачёв), 21:29 (1:1). Врана (Коварж, Радил), 24:00 (2:1). Проворов (Телегин), 50:58 (2:2). Коварж (Радил), 53:12 (3:2). Гусев (Дадонов), 57:40 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
30 апреля 19:30, Будвар Арена, Онлайн-трансляция