Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром»
Футболисты «Ростова» нанесли поражение пермскому «Амкару» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0).
Единственный гол в матче на 58-й минуте забил форвард ростовчан Александр Бухаров.
Отметим, что гости заканчивали встречу вдесятером. В начале второго тайма с поля был удален Бранко Йовичич.
«Ростов» закрепил свое положение на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «Амкар» идет на девятом месте.
Отметим, что «Ростов» не пропускает мячи уже в течение 9 туров чемпионата страны.
6 мая «Амкар» на своем поле сразится с ЦСКА, а ростовчане в тот же день на выезде сыграют с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58; Занев, 88
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция