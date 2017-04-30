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Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ростова» нанесли поражение пермскому «Амкару» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0).

Единственный гол в матче на 58-й минуте забил форвард ростовчан Александр Бухаров.

Отметим, что гости заканчивали встречу вдесятером. В начале второго тайма с поля был удален Бранко Йовичич.

«Ростов» закрепил свое положение на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «Амкар» идет на девятом месте.

Отметим, что «Ростов» не пропускает мячи уже в течение 9 туров чемпионата страны.

6 мая «Амкар» на своем поле сразится с ЦСКА, а ростовчане в тот же день на выезде сыграют с «Арсеналом».

Матч

Ростов - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Бухаров 57 (1:0).

Состав

Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)

Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)

Предупреждения:

нет - Милькович, 33; Идову, 58; Занев, 88

Удаления:

нет - Йовичич, 54

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция


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