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Гаджиев не пришел на пресс-конференцию после матча «Ростов» – «Амкар»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не пришел на пресс-конференцию после матча 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

- Гаджи Муслимович извиняется, но сегодня он не придет на пресс-конференцию, - сказал его помощник Андрей Каряка.

- Игра получилось интересной. Если бы использовали свой момент в начале, исход мог быть иным. Мы понимали куда ехали, «Ростов» давно не пропускает, поэтому знали, что будет сложно. Что касается удаления, то оно сломало нашу защиту. Сразу после него нам забили гол. В целом я доволен командой, хочу похвалить ребят, - сказал Каряка. 

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