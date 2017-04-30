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Иван Злобин: Команда Коштиньи? «Бенфика» Б вела игру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Бенфики» Б Иван Злобин рассказал о победе над «Академикой», которую возглавляет Коштинья.

– Коштинья? Я его лично не знаю. Что же до матча, то вели игру. В первом тайме «Академика» ещё пыталась моменты создать, потом была только «Бенфика». Ну а когда не забивают наши нападающие, на помощь приходят защитники. Очень красивый гол забили, может, ветер немного помог, – сказал Злобин корреспонденту «Советского спорта».

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