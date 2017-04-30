«Витесс» впервые завоевал Кубок Голландии
«Витесс» из Арнема стал обладателем Кубка Голландии-2016/17.
В финальном матче, который состоялся в Роттердаме, «Витесс» нанес поражение клубу «АЗ Алкмар» со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Рикки ван Волсфвинкель.
Ранее «Витесс» доходил до финала национального Кубка три раза - в 1912, 1927 и 1990 годах, но всякий раз терпел неудачу.
Цвета этой команды ныне защищает российский форвард Аршак Корян. В сегодняшнем финале он остался на скамейке запасных.
«Витесс» гарантировал себе участие в Лиге Европы-2017/18.
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