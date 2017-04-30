Владимир Плющев: Победа улучшит настроение тренерскому штабу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев – о победе в последнем матче Чешских игр над хозяевами и победителями турнира (4:3 бул.).



– Сложилось впечатление, что наша команда играет не на полную катушку. Лидеры сборной чувствуют, что места на чемпионате мира для них забронированы, а дублеры не верят, что смогут потеснить их из состава.

В игре с чехами совершались те же ошибки, на которые обращали внимание тренеры. В частности потери на чужой синей линии. Причем совершали их опытные игроки. Если бы потерпели третье подряд поражение, то поехали бы в Кельн с тяжелым сердцем, на нервах. Так что даже победа по буллитам дорога. Она улучшим настроение тренерскому штабу и команде.



Остаюсь при своем мнении: пока наша команда не набрала и 50 процентов оборотов. Почему? Может, не хочет заранее показывать карты, выкладывать козыри? У меня нет ответа, в голову тренеров и игроков не залезешь. Хотелось бы более солидной игры за пять дней до начала чемпионата мира.