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Владимир Плющев: Победа улучшит настроение тренерскому штабу

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев – о победе в последнем матче Чешских игр над хозяевами и победителями турнира (4:3 бул.).

– Сложилось впечатление, что наша команда играет не на полную катушку. Лидеры сборной чувствуют, что места на чемпионате мира для них забронированы, а дублеры не верят, что смогут потеснить их из состава.

В игре с чехами совершались те же ошибки, на которые обращали внимание тренеры. В частности потери на чужой синей линии. Причем совершали их опытные игроки. Если бы потерпели третье подряд поражение, то поехали бы в Кельн с тяжелым сердцем, на нервах. Так что даже победа по буллитам дорога. Она улучшим настроение тренерскому штабу и команде.

Остаюсь при своем мнении: пока наша команда не набрала и 50 процентов оборотов. Почему? Может, не хочет заранее показывать карты, выкладывать козыри? У меня нет ответа, в голову тренеров и игроков не залезешь. Хотелось бы более солидной игры за пять дней до начала чемпионата мира.

Матч

Чехия - Россия - 3:4 Б. (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Гика (Шулак), 18:07 (1:0). Дадонов (Шипачёв), 21:29 (1:1). Врана (Коварж, Радил), 24:00 (2:1). Проворов (Телегин), 50:58 (2:2). Коварж (Радил), 53:12 (3:2). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 57:40 (3:3 - бол.).

Победный буллит:

Гусев - 3:4.

Место и дата

30 апреля 19:30, Будвар Арена, Онлайн-трансляция

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