Джошуа превзошел Кличко по количеству точных ударов в поединке на «Уэмбли»

Опубликован статистический отчет о поединке за два чемпионских пояса в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье.

Согласно данным Compubox, Джошуа нанес на 13 точных ударов больше соперника. При этом британец добился внушительного превосходства по силовым ударам (69 против 44), а то время как Владимир донес до оппонента больше джебов (50 против 38).

Напомним, минувшей ночью на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF в тяжелом весе.