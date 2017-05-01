«Томь» – «Зенит». Дзюба, Шатов, Гарсия и Эрнани сыграют с первых минут

Алексей Стрепетов: У ЦСКА календарь легче, чем у «Зенита». Судьба второй путевки в ЛЧ решится в последнем туре

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против «Томи» (0:2).