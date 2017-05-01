«Томь» – «Зенит». Дзюба, Шатов, Гарсия и Эрнани сыграют с первых минут
Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 26-го тура РФПЛ против «Томи».
Стартовый состав: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Данни, Шатов, Дзюба;
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисио, Юсупов, Цаллагов, Молло, Мак, Джорджевич.
Напомним, матч начнется в 13:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция