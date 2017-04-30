Виталий Мутко: На столичном дерби было много пиротехники и нецензурной брани

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что атмосфера на матче ЦСКА - «Спартак» (1:2) в 26-м туре чемпионата России была небезупречной.

- Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, - заявил Мутко. - На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.

По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Отрыв «Спартака» от ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России снова увеличился до 10 очков.



