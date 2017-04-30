Виталий Мутко: На столичном дерби было много пиротехники и нецензурной брани
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что атмосфера на матче ЦСКА - «Спартак» (1:2) в 26-м туре чемпионата России была небезупречной.
- Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, - заявил Мутко. - На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.
По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой, - цитирует Мутко агентство ТАСС.
Отрыв «Спартака» от ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России снова увеличился до 10 очков.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция