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Виталий Мутко: На столичном дерби было много пиротехники и нецензурной брани

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что атмосфера на матче ЦСКА - «Спартак» (1:2) в 26-м туре чемпионата России была небезупречной.

- Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, - заявил Мутко. - На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.

По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Отрыв «Спартака» от ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России снова увеличился до 10 очков.

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция





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