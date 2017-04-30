Капризов, Барабанов и Красковский присоединятся к сборной России для подготовки к ЧМ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что нападающие олимпийской сборной России Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский будут готовиться к чемпионату мира в составе национальной команды.

– Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский. Второго числа будет определен состав, который полетит на чемпионат мира. Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трех мест, - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, США, Словакии и Швеции.