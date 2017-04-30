Александр Бухаров: Хочу поздравить Никиту Медведева с его сухой серией

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров отметил историческое достижение своего одноклубника, голкипера Никиты Медведева.

- Мы не думаем об оставшихся четырех матчах. Слава Богу, победили «Амкар», хочется поздравить болельщиков. Кроме того, хочу поздравить Никиту Медведева с сухой серией. Теперь мы думаем о следующей игре против тульского «Арсенала». Будем настраивается на эту команду.

На финише чемпионата главное – результат, игра не имеет значения, - заявил Бухаров.

Вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Прежний рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину – 939 минут.

Напомним, что 22-летний Медведев стал первым номером «Ростова» в конце первой части сезона, когда травму получил Сослан Джанаев.



Гол Бухарова принес ростовчанам победу над «Амкаром» в матче 26-го тура чемпионата России.



