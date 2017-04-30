Александр Бухаров: Хочу поздравить Никиту Медведева с его сухой серией
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров отметил историческое достижение своего одноклубника, голкипера Никиты Медведева.
- Мы не думаем об оставшихся четырех матчах. Слава Богу, победили «Амкар», хочется поздравить болельщиков. Кроме того, хочу поздравить Никиту Медведева с сухой серией. Теперь мы думаем о следующей игре против тульского «Арсенала». Будем настраивается на эту команду.
На финише чемпионата главное – результат, игра не имеет значения, - заявил Бухаров.
Вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Прежний рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину – 939 минут.
Напомним, что 22-летний Медведев стал первым номером «Ростова»
в конце первой части сезона, когда травму получил Сослан Джанаев.
Гол Бухарова принес ростовчанам победу над «Амкаром» в матче 26-го тура чемпионата России.
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция