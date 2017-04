OG стала победителем The Kiev Major

Команда OG выиграла турнир The Kiev Major по Dota 2.



В гранд-финале OG обыграла российский коллектив Virtus.pro со счетом 3:2 и стала четырехкратным чемпионом мэйджоров. До этого команда побеждала на The Frankfurt Major, The Manila Major и The Boston Major.



Победители получат чек на 1 миллион долларов, а серебряным призерам достанется 500 000 долларов.



The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов.