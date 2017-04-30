Марко Симич: Теперь Медведев должен сводить нас в ресторан
Защитник «Ростова» Марко Симич прокомментировал рекорд вратаря желто-синих Никиты Медедева, который не пропускает уже 952 минуты в матчах РФПЛ.
- Мы довольным тем, что вновь выиграли, но нам есть над чем работать. Медведев? Поздравил его с таким достижением. Теперь он должен сводить нас в какой-нибудь ресторан. Никита – молодец! – сказал Симич.
Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция