Марко Симич: Теперь Медведев должен сводить нас в ресторан

Защитник «Ростова» Марко Симич прокомментировал рекорд вратаря желто-синих Никиты Медедева, который не пропускает уже 952 минуты в матчах РФПЛ.

- Мы довольным тем, что вновь выиграли, но нам есть над чем работать. Медведев? Поздравил его с таким достижением. Теперь он должен сводить нас в какой-нибудь ресторан. Никита – молодец! – сказал Симич.

Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Амкар» со счетом 1:0.