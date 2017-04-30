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«Ростов» не проигрывает дома в РФПЛ 30 матчей подряд

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обыграв «Амкар» в матче 26-го тура, «Ростов» продолжил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в РФПЛ.

На данный момент серия составляет 30 матчей подряд.

Последний раз «Ростов» уступал дома в матче чемпионата России почти два года назад. 2 мая 2015 года желто-синие проиграли «Тереку» - 0:1.

Матч

Ростов - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Бухаров 57 (1:0).

Состав

Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)

Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)

Предупреждения:

нет - Милькович, 33; Идову, 58

Удаления:

нет - Йовичич, 54

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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