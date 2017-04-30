«Ростов» не проигрывает дома в РФПЛ 30 матчей подряд
Обыграв «Амкар» в матче 26-го тура, «Ростов» продолжил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в РФПЛ.
На данный момент серия составляет 30 матчей подряд.
Последний раз «Ростов» уступал дома в матче чемпионата России почти два года назад. 2 мая 2015 года желто-синие проиграли «Тереку» - 0:1.
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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