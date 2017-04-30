Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 2Спартак
Футбол  Ростов1 : 0Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм2 : 0Арсенал
Хоккей  Чехия3 : 4 БРоссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Кальехона принес «Наполи» победу над «Интером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Наполи» переиграли миланский «Интер» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 43-й минуте игры забил испанский форвард гостей Хосе Кальехон.

«Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего в турнире «Ювентуса» на 10 очков.

«Интер» идет на седьмом месте (56 очков). Отметим, что безвыигрышная серия нерадзурри в национальном первенстве достигла уже шести матчей.

Матч

Интер - Наполи - 0:1 (0:1)

Голы

Кальехон 43 (0:1).

Состав

Интер: Ханданович, Нагатомо, Д'Амброзио, Мурильо (Андреолли, 77), Медель, Кандрева, Мариу (Перишич, 59), Брозович, Гальярдини, Эдер (Банега, 73), Икарди

Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам, Гамшик (Аллан, 72), Диавара, Зелински (Рог, 63), Кальехон, Мертенс (Милик, 81), Инсинье

Предупреждения:

Мурильо, 52; Брозович, 56 - Кулибали, 65; Рог, 74

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

30 апреля 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Неужели «Ювентус» вел переговоры со Спаллетти? Как «Рома» уступила «Лацио»Неужели «Ювентус» вел переговоры со Спаллетти? Как «Рома» уступила «Лацио»В римском дерби была очередная возможность убедиться: большие матчи Лучано Спаллетти играть не умеет.Серия А. 34-й тур. «Рома» уступила «Лацио», «Интер» – «Наполи» и другие матчиВсе матчи чемпионата Италии по футболу на сайте «Советского спорта».Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча с «Интером»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 34-го тура чемпионата Италии, в которой «Интер» примет «Наполи».Джанлуиджи Буффон: Забираю обратно обещание завершить карьеру в случае двух сухих матчей с «Барселоной»Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, несмотря на обещание это сделать в случае двух сухих матча с «Барселоной».Кессие хочет перейти в «Милан», а не «Рому»Полузащитник «Аталанты» Франк Кессие хочет продолжить карьеру в «Милане» несмотря на то, что у его нынешнего клуба уже есть договоренность о трансфере с «Ромой».Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»«Рома» уступила «Лацио» (1:3) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.«Рома» – «Лацио». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Ромы» и «Лацио» на матч 34-го тура серии А, который состоится сегодня на домашней арене «волков» и стартует в 13.30 мск.Войцех Щесны: Дерби для фанатов – особенный матч, но игроки всегда думают о добытых очкахГолкипер «Ромы» Войцех Щесны высказался перед матчем с «Лацио» в 34-м туре серии А. Напомним, римское дерби состоится сегодня и стартует в 13.30 мск.«Манчестер Сити» дал согласие на трансфер Харта в «МЮ»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.«Торино» и «Сампдория» сыграли вничьюМатч 34-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сампдорией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из топ-5Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.Массимилиано Аллегри: В Монако мы сыграем с командой, которая похожа на «Аталанту»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную ничью с «Аталантой» (2:2) в 34-м туре чемпионата Италии.«Ювентус» упустил победу в матче с «Аталантой»Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Интер» претендует на Стротмана и КрыховякаПолузащитник «Ромы» Кевин Стротман и полузащитник Гжегож Крыховяк могут начать следующий сезон в «Интере».Филиппо Индзаги: За последнее время никто из тренеров «Милана» не сработал лучше меняБывший главный тренер «Милана» Филиппо Индзаги рассказал о своей работе в клубе.«Арсенал» снова попытается купить БаккуФорвард «Милана» Карлос Бакка может начать следующий сезон в «Арсенале».Александр Елагин: Погба был куплен, как звезда «Ювентуса». Почему он должен думать о деньгах?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин пообщался с корреспондентом «Советского спорта» в преддверии матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.«Милан» не собирается продавать Доннаруму в «Манчестер Юнайтед» и предложит ему новый контрактРуководство «Милана» планирует сохранить в своих рядах голкипера Джанлуиджи Доннарумму, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».Неисправимый романтик. Как Спаллетти провалился в «Роме»Неисправимый романтик. Как Спаллетти провалился в «Роме»Летом у Лучано Спаллетти истекает контракт с «Ромой».
Бокс
Джошуа превзошел Кличко по количеству точных ударов в поединке на «Уэмбли»
Хоккей
Владимир Плющев: Победа улучшит настроение тренерскому штабу
Футбол
«Витесс» впервые завоевал Кубок Голландии
Футбол
Иван Злобин: Команда Коштиньи? «Бенфика» Б вела игру
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Хосе Кальехон
Хосе Кальехонвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости