Гол Кальехона принес «Наполи» победу над «Интером»
Футболисты «Наполи» переиграли миланский «Интер» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч на 43-й минуте игры забил испанский форвард гостей Хосе Кальехон.
«Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего в турнире «Ювентуса» на 10 очков.
«Интер» идет на седьмом месте (56 очков). Отметим, что безвыигрышная серия нерадзурри в национальном первенстве достигла уже шести матчей.
Матч
Голы
Кальехон 43 (0:1).
Состав
Интер: Ханданович, Нагатомо, Д'Амброзио, Мурильо (Андреолли, 77), Медель, Кандрева, Мариу (Перишич, 59), Брозович, Гальярдини, Эдер (Банега, 73), Икарди
Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам, Гамшик (Аллан, 72), Диавара, Зелински (Рог, 63), Кальехон, Мертенс (Милик, 81), Инсинье
Предупреждения:
Мурильо, 52; Брозович, 56 - Кулибали, 65; Рог, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
30 апреля 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция