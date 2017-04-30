Бьорндален опередил свою жену Домрачеву в забеге на собачьих упряжках

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене. В суперфинале Бьорндален на три секунды опередил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву (3-е место) на 2,9 секунды. Вторым финишировал Петтер Торслунд.

- Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать! - написала Домрачева в инстаграме.

43-летний Бьорндален будет в составе сборной Норвегии в следующем сезоне Кубка Мира, а также примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, которые станут для него седьмыми в карьере.