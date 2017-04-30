«ПСЖ» проиграл «Ницце» и не смог догнать «Монако», Мотта и Ди Мария были удалены с поля

Футболисты «ПСЖ» уступили «Ницце» (1:3) в матче 35-го тура чемпионата Франции.

На 26-й минуте счет открыл форвард «Ниццы» Марио Балотелли.

В начале второго тайма Рикарду забил второй мяч. После этого команды обменялись голами.

Отметим, что парижане заканчивали встречу вдевятером: уже в компенсированное время с поля были удалены Тиаго Мотта и Анхель Ди Мария.

Отставание «ПСЖ» от лидера чемпионата и полуфиналиста Лиги чемпионов-2016/17 «Монако» по-прежнему составляет 3 очка. Причем у монегасков остается один матч в запасе. «Ницца» уверенно идет на третьем месте, отставая от столичной команды на три очка.