«ПСЖ» проиграл «Ницце» и не смог догнать «Монако», Мотта и Ди Мария были удалены с поля
Футболисты «ПСЖ» уступили «Ницце» (1:3) в матче 35-го тура чемпионата Франции.
На 26-й минуте счет открыл форвард «Ниццы» Марио Балотелли.
В начале второго тайма Рикарду забил второй мяч. После этого команды обменялись голами.
Отметим, что парижане заканчивали встречу вдевятером: уже в компенсированное время с поля были удалены Тиаго Мотта и Анхель Ди Мария.
Отставание «ПСЖ» от лидера чемпионата и полуфиналиста Лиги чемпионов-2016/17 «Монако» по-прежнему составляет 3 очка. Причем у монегасков остается один матч в запасе. «Ницца» уверенно идет на третьем месте, отставая от столичной команды на три очка.
Матч
Голы
Балотелли 26 (1:0). Перейра 48 (2:0). Маркиньос 64 (2:1). Донис 90 (3:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Перейра, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Эссерик (Донис, 75), Козьелло (Оббади, 84), Балотелли (Ле Биан, 78)
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Орье (Рабьо, 65), Максвелл (Менье, 46), Маркиньос, Матюиди, Дракслер (Лукас, 78), Верратти, Ди Мария, Мотта, Кавани
Предупреждения:
Дальберт, 21; Сери, 42 - Менье, 52; Кавани, 59; Дракслер, 59
Удаления:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
30 апреля 22:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция