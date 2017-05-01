«Газпром-Югра» уступила «Кайрату» в матче за бронзу Кубка УЕФА

читайте также

«Газпром-Югра» уступила «Спортингу» в «Финале четырех» Кубка УЕФА Полуфинальный матч в рамках «Финала четырех» Кубка УЕФА по мини-футболу между российским клубом «Газпром-Югра» и лиссабонским «Спортингом» завершился победой португальского клуба. Итоговый счет матча -2:1 в пользу «Спортинга».

«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата России Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

«Новая Генерация» уступила «Газпром-Югре» Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Новой Генерацией» и «Газпром-Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Газпром-Югры».

«Тюмень» разгромила «Новую Генерацию», «Газпром-Югра» проиграла «Динамо» Состоялись матчи 17-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Динамо» разгромило «Синару», «Ухта» уступила «Газпром-Югре» Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. «Динамо» одержало крупную победу над «Синарой», а «Ухта» уступила «Газпром-Югре». Третьим идет «Сибиряк» (36 очков), четвертым – «Динамо» (35).

Кака: Возможно, на последний матч года не хватило эмоций Главный тренер югорского «Газпрома-Югры» Кака после поражения от «Норильского никеля» в матче чемпионата России выразил сожаление от результата.

«Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель» Югорская «Газпром-Югра» на домашнем паркете нанесла поражение «Норильскому никелю» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ «Газпром-Югра» из Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский КПРФ.

«Газпром-Югра» вышел в Финал четырех Кубка УЕФА Российский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска переиграл хорватский «Национал» в матче элитного раунда Кубка УЕФА.

«Газпром-Югра» обыграл «Гамбург» в стартовом матче Кубка УЕФА Действующий обладатель Кубка УЕФА «Газпром-Югра» начал защиту титула с победы над немецким «Гамбургом».

Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией» «Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Новую генерацию».

Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный период Главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.

Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасно Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.

Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистов Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.

Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре» Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.

Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом» «Газпром-Югра» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.

Московский «Спартак» проиграл «Газпрому-Югре» в первом матче 1/8 финала Кубка России Югорский «Газпром-Югра» переиграл московский «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу.

Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой» Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой» в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделись Откровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.