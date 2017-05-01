«Газпром-Югра» уступила «Кайрату» в матче за бронзу Кубка УЕФА
Матч за третье место в Кубке УЕФА между российской «Газпром-Югрой»
и казахстанским «Кайратом» завершился победой клуба из Казахстана в серии
пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 5:5.
В серии пенальти точнее оказался «Кайрат» - 3:2. Решающим
оказался сэйв Игиты после удара Лыскова.
Мини-футбол. Кубок УЕФА
Алма-Ата (Казахстан)
Матч за третье место
«Газпром-Югра» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан) – 5:5, по
пенальти – 2:3
Голы: Шаяхметов, 2, Кайо, 14, Лысков, 23, Диваней, 37, в
свои ворота, Марсенио, 40 – Дрот, 9 Давыдов, 16, в свои ворота, Тайеби, 25,
Кабреува, 33, Диваней, 39.
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