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«Газпром-Югра» уступила «Кайрату» в матче за бронзу Кубка УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч за третье место в Кубке УЕФА между российской «Газпром-Югрой» и казахстанским «Кайратом» завершился победой клуба из Казахстана в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 5:5.

В серии пенальти точнее оказался «Кайрат» - 3:2. Решающим оказался сэйв Игиты после удара Лыскова.

Мини-футбол. Кубок УЕФА

Алма-Ата (Казахстан)

Матч за третье место

«Газпром-Югра» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан) – 5:5, по пенальти – 2:3

Голы: Шаяхметов, 2, Кайо, 14, Лысков, 23, Диваней, 37, в свои ворота, Марсенио, 40 – Дрот, 9 Давыдов, 16, в свои ворота, Тайеби, 25, Кабреува, 33, Диваней, 39.

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