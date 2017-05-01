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«Интер-Мовистар» разгромил «Спортинг» и стал победителем Кубка УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финал Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интер-Мовистар» и португальским «Спортингом» завершился убедительной победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Интер-Мовистара».

По дублю в составе Рикардиньо и Марио Ривильоса, также забивали Гадейя, Лоло и Рафаэль. 

Мини-футбол. Кубок УЕФА

Алма-Ата (Казахстан)

Финал

«Спортинг» (Португалия) – «Интер-Мовистар» (Испания) – 0:7

Голы: Гадейя, 7, Лоло, 16, Рафаэль, 23, Ривильос, 24, 31, Рикардиньо, 34, 37.

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