«Интер-Мовистар» разгромил «Спортинг» и стал победителем Кубка УЕФА
Финал Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интер-Мовистар»
и португальским «Спортингом» завершился убедительной победой испанского клуба.
Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Интер-Мовистара».
По дублю в составе Рикардиньо и Марио Ривильоса, также
забивали Гадейя, Лоло и Рафаэль.
Мини-футбол. Кубок УЕФА
Алма-Ата (Казахстан)
Финал
«Спортинг» (Португалия) – «Интер-Мовистар» (Испания) – 0:7
Голы: Гадейя, 7, Лоло, 16, Рафаэль, 23, Ривильос, 24, 31, Рикардиньо,
34, 37.
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