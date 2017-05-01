Дубль Рауля Гарсии помог «Атлетику» обыграть «Сельту»

Марсело: Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал матч 35-го тура примеры с «Валенсией» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 28-летний бразилец принес команде победу, забив победный гол на 86-й минуте.