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Дубль Рауля Гарсии помог «Атлетику» обыграть «Сельту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Атлетиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 3:0 в пользу «Атлетика».

В составе победителей отличились  Рауль Гарсия, сделавший дубль, и Микел Рико. «Атлетик» набрал 62 очка и вышел на шестое место. У «Сельты» 44 очка и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур

Матч

Сельта - Атлетик - 0:3 (0:1)

Голы

Гарсия 35 (0:1). Гарсия 50 (0:2). Рико 83 (0:3).

Состав

Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Васс (Диоп Гуйе, 62), Фонтас, Лемос, Диас М., Хьюлсагер (Гуидетти, 70), Санчес (Сенье, 80), Бонгонда, Бовю

Атлетик: Арризабалага, Лекуе, Альварес, Сан Хосе, Балензиага, Лапорт, Гарсия (Итурраспе, 82), Беньят (Рико, 78), де Маркос, Муньяин (Адурис, 85), Уильямс

Предупреждения:

Фонтас, 61 - Лапорт, 69

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

30 апреля 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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