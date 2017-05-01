Дубль Рауля Гарсии помог «Атлетику» обыграть «Сельту»
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Атлетиком»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча
- 3:0 в пользу «Атлетика».
В составе победителей отличились Рауль Гарсия, сделавший дубль, и Микел Рико. «Атлетик»
набрал 62 очка и вышел на шестое место. У «Сельты» 44 очка и 11-е место.
Чемпионат Испании. Примера
35-й тур
Матч
Голы
Гарсия 35 (0:1). Гарсия 50 (0:2). Рико 83 (0:3).
Состав
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Васс (Диоп Гуйе, 62), Фонтас, Лемос, Диас М., Хьюлсагер (Гуидетти, 70), Санчес (Сенье, 80), Бонгонда, Бовю
Атлетик: Арризабалага, Лекуе, Альварес, Сан Хосе, Балензиага, Лапорт, Гарсия (Итурраспе, 82), Беньят (Рико, 78), де Маркос, Муньяин (Адурис, 85), Уильямс
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
30 апреля 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция