Определились все пары плей-офф Суперлиги

Финал Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интер-Мовистар» и португальским «Спортином» завершился убедительной победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Интер-Мовистара».

«Интер-Мовистар» разгромил «Спортинг» и стал победителем Кубка УЕФА

«Интер-Мовистар» разгромил «Спортинг» и стал победителем Кубка УЕФА Финал Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интер-Мовистар» и португальским «Спортином» завершился убедительной победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Интер-Мовистара».

Стали известны все пары плей-офф по итогам регулярной части чемпионата России по мини-футболу.

Определились все пары плей-офф чемпионата России Стали известны все пары плей-офф по итогам регулярной части чемпионата России по мини-футболу.

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Тюмень» обыграла «Дину», «Новая Генерация» уступила «Ухте» Состоялись матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Тюмень» разгромила «Норильский Никель», «Ухта» проиграла «Динамо» Состоялись матчи 21-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

Состоялись два матча 20-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. В центральном матче «Дина» одержала уверенную победу над «Динамо».

«Сибиряк» и «Прогресс» сыграли вничью, «Динамо» уступило «Дине» Состоялись два матча 20-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. В центральном матче «Дина» одержала уверенную победу над «Динамо».

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Норильским Никелем» и «Сибиряком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Норильского Никеля».

«Норильский Никель» обыграл «Сибиряк» Перенесенный матч 17-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Норильским Никелем» и «Сибиряком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Норильского Никеля».

Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.

Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся

Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.