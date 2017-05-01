Определились все пары плей-офф Суперлиги
Завершился регулярный чемпионат российской Суперлиги по мини-футболу. По его итогам определились пары 1/4 финала плей-офф.
Все пары выглядят так:
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Прогресс»
(Глазов)
«Дина» (Москва) - КПРФ (Москва)
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Тюмень» (Тюмень)
«Динамо» (Московская обл.) – «Синара» (Екатеринбург)
Расписание игр:
1/4 финала:
1-2
матч: 6-7 мая 2017 г.
3-4 матч: 10-11 мая 2017 г.
5 матч: 14 мая 2017 г.
1/2 финала:
1-2
матч: 18-19 мая 2017 г.
3-4 матч: 22-23 мая 2017 г.
5 матч: 26 мая 2017 г.
Финал и серия за 3-е место:
1-2
матч: 30-31 мая 2017 г.
3-4 матч 3-4 июня 2017 г.
5 матч: 7 июня 2017 г.
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