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«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Сент-Луисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нэшвилла».

В составе победителей  забивали Райан Эллис, Коди Маклеод и Роман Йози. У «Сент-Луиса» отличился Александер Стин. «Нэшвилл» вышел вперед в серии со счетом 2-1.

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция. 1/2 финала

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Эллис (Саббэн, Форсберг), 10:34 (1:0). Маклеод (Экхольм, Сишонс), 22:29 (2:0). Стеен (Соботка, Петранжело), 32:59 (2:1).

Место и дата

30 апреля 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 2-1 

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