«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
Матч второго раунда Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Сент-Луисом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нэшвилла».
В составе победителей забивали Райан Эллис, Коди Маклеод и Роман
Йози. У «Сент-Луиса» отличился Александер Стин. «Нэшвилл» вышел вперед в серии
со счетом 2-1.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция. 1/2 финала
Счет в серии – 2-1
Матч
Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Эллис (Саббэн, Форсберг), 10:34 (1:0). Маклеод (Экхольм, Сишонс), 22:29 (2:0). Стеен (Соботка, Петранжело), 32:59 (2:1).
Место и дата
30 апреля 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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