«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Майк Милбери: Танец Саббэна? Лавиолетту стоило дать ему по голове и сказать, чтобы он не вел себя, как клоун

Эксперт NBC Майк Милбери высказался о танце защитника «Нэшвилла» Пи Кей Саббэна на разминке перед вторым матчем серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луисом» (2:3).