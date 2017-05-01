«Юта» обыграла «Клипперс» и вышла во второй раунд плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Клипперс» и «Ютой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу «Юты».
В составе победителей самым результативным стал Гордон
Хэйворд, который набрал 26 очков. У «Клипперс» 24 очка в активе Деандре
Джордана. Гости выиграли серию со счетом 4-3. Во втором раунде «Юта» сыграет с «Голден
Стэйт».
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии 3-4
Матч
Место и дата
30 апреля 22:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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