Денис Попов: У «Спартака» сильнейшее нападение европейского уровня
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями
после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак». Напомним, что «Спартак»
победил со счетом 2:1.
- Хорошая игра была. Ошибка Васина – и все, а без нее, я думаю, была бы
ничья.
- До матча с начала весны ЦСКА пропустил два гола и сегодня – два гола. О чем это говорит?
- Только об одном – о том, что у «Спартака» сильнейшее нападение, куда там.
Луис Адриано, Промес, Зе Луиш – нападающие европейского уровня, а у ЦСКА таких
форвардов нет, ещё и Дзагоев сломался. Поэтому «Спартак» и на первом месте.
Лимит лимитом, но для конкуренции в России нужны такие качественные легионеры,
к которым будут подтягиваться отечественные футболисты, - цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.
Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита» 49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.
В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день
сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция