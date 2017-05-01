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Денис Попов: У «Спартака» сильнейшее нападение европейского уровня

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.

- Хорошая игра была. Ошибка Васина – и все, а без нее, я думаю, была бы ничья.

- До матча с начала весны ЦСКА пропустил два гола и сегодня – два гола. О чем это говорит?

- Только об одном – о том, что у «Спартака» сильнейшее нападение, куда там. Луис Адриано, Промес, Зе Луиш – нападающие европейского уровня, а у ЦСКА таких форвардов нет, ещё и Дзагоев сломался. Поэтому «Спартак» и на первом месте. Лимит лимитом, но для конкуренции в России нужны такие качественные легионеры, к которым будут подтягиваться отечественные футболисты, - цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.

Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита»  49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром». 

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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