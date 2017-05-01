Денис Попов: У «Спартака» сильнейшее нападение европейского уровня

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.

- Хорошая игра была. Ошибка Васина – и все, а без нее, я думаю, была бы ничья.

- До матча с начала весны ЦСКА пропустил два гола и сегодня – два гола. О чем это говорит?

- Только об одном – о том, что у «Спартака» сильнейшее нападение, куда там. Луис Адриано, Промес, Зе Луиш – нападающие европейского уровня, а у ЦСКА таких форвардов нет, ещё и Дзагоев сломался. Поэтому «Спартак» и на первом месте. Лимит лимитом, но для конкуренции в России нужны такие качественные легионеры, к которым будут подтягиваться отечественные футболисты, - цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.

Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита» 49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».