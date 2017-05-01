Андрей Канчельскис: Поздравляю «Спартак» с заслуженным чемпионством
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями от матча ЦСКА и «Спартака» (1:2) в
26-м туре чемпионата России.
- Детские ошибки ЦСКА привели к тому, что «Спартак» победил. Первый гол «армейцы»
привезли себе сами, второй привезли себе сами. ЦСКА надо было больше забивать в
первом тайме – такие моменты не использовали! Ошибка Васина – зачем сохранять
мяч, когда в ты в опасной зоне? Выбивай его в аут, на угловой – и все!
- Интриги в самом верху таблицы больше нет?
- Конечно, нет, все уже. Вот если бы ЦСКА победил в дерби, интрига бы
осталась, было бы интересно. «Спартак» уже практически чемпион, молодцы, что
тут говорить. «Спартак» реализовал свой шанс – воспользовался неразберихой и
переменами, которые творились в «Зените», «Локомотиве» и ЦСКА. Поздравляю «Спартак»
с заслуженным чемпионством. Теперь он будет праздновать, в принципе, дальше ему
можно уже и не играть», - цитирует Канчельскиса Евро-Футбол.Ру.
В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция