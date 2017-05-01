Андрей Канчельскис: Поздравляю «Спартак» с заслуженным чемпионством

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями от матча ЦСКА и «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России.

- Детские ошибки ЦСКА привели к тому, что «Спартак» победил. Первый гол «армейцы» привезли себе сами, второй привезли себе сами. ЦСКА надо было больше забивать в первом тайме – такие моменты не использовали! Ошибка Васина – зачем сохранять мяч, когда в ты в опасной зоне? Выбивай его в аут, на угловой – и все!

- Интриги в самом верху таблицы больше нет?

- Конечно, нет, все уже. Вот если бы ЦСКА победил в дерби, интрига бы осталась, было бы интересно. «Спартак» уже практически чемпион, молодцы, что тут говорить. «Спартак» реализовал свой шанс – воспользовался неразберихой и переменами, которые творились в «Зените», «Локомотиве» и ЦСКА. Поздравляю «Спартак» с заслуженным чемпионством. Теперь он будет праздновать, в принципе, дальше ему можно уже и не играть», - цитирует Канчельскиса Евро-Футбол.Ру.

Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита» 49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».