Роман Орещук: Летом в «Зените» грядут большие перемены

Спортивный директор московского «Торпедо» Роман Орещук сказал, что он ожидает «Зенита» активную работу на трансферном рынке в ближайшее межсезонье.

- Для «Зенита» текущий сезон худший за последние годы?

- Я думаю, да. Последние покупки на трансферном рынке команду усреднили – по-моему, так сказать будет наиболее верно. Вы же помните: недавно мы только и делали что восхищались, каких футболистов покупает «Зенит», а сейчас в него были приобретены игроки не топ-уровня даже по российским меркам. Поэтому думаю, что летом в «Зените» грядут большие перемены.

- Непопадание в Лигу чемпионов станет провалом для «Зенита»?

- Конечно. Тратить такие деньги и два года подряд не играть в Лиге чемпионов – это огромный провал, – цитирует Орещука Евро-Футбол.Ру.





