Роман Орещук: Летом в «Зените» грядут большие перемены
Спортивный директор
московского «Торпедо» Роман Орещук сказал, что он ожидает «Зенита» активную
работу на трансферном рынке в ближайшее межсезонье.
- Для «Зенита» текущий сезон худший за последние годы?
- Я думаю, да. Последние
покупки на трансферном рынке команду усреднили – по-моему, так сказать будет
наиболее верно. Вы же помните: недавно мы только и делали что восхищались,
каких футболистов покупает «Зенит», а сейчас в него были приобретены игроки не топ-уровня
даже по российским меркам. Поэтому думаю, что летом в «Зените» грядут большие
перемены.
- Непопадание в Лигу
чемпионов станет провалом для «Зенита»?
- Конечно. Тратить такие
деньги и два года подряд не играть в Лиге чемпионов – это огромный провал, –
цитирует Орещука Евро-Футбол.Ру.
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