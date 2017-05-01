Александр Бубнов: «Спартак» досрочно станет чемпионом в 28-м туре

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.

«Красно-белые использовали контратаку – это был их план на игру. Перед игрой в студии мы обсуждали, что «Спартак» выберет оборонительную тактику с активным прессингом на своей и центральной трети поля. Команда Карреры ставила плотный заслон ЦСКА, перекрывая все зоны. Эпизодически в обороне оказывались Адриано и Промес, что говорит о многом. Важным фактором стало появление Луиса Адриано, а затем – Зе Луиша и то, что каждый нападающий «Спартака» быстрее любого центрального защитника ЦСКА.

В этой игре «Спартак» не допустил грубых ошибок за исключением обреза Таски. Спартаковцы выстоял в стартовые 25 минут, а затем забил и грамотно пользовался преимуществом в счете. Если бы армейцы забили первыми, то все сложилось бы по- другому.

Ранее я говорил, что после 26-го тура можно будет точно утверждать о чемпионских перспективах «Спартака». Так и получилось, так как я убежден, что красно-белые должны выиграть титул досрочно в 28-м туре», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.