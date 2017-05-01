Александр Бубнов: «Спартак» досрочно станет чемпионом в 28-м туре
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча
26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак». Напомним, что «Спартак» победил
со счетом 2:1.
В этой игре «Спартак» не
допустил грубых ошибок за исключением обреза Таски. Спартаковцы выстоял в
стартовые 25 минут, а затем забил и грамотно пользовался преимуществом в счете.
Если бы армейцы забили первыми, то все сложилось бы по- другому.
Ранее я говорил, что после 26-го тура можно будет точно утверждать о чемпионских перспективах «Спартака». Так и получилось, так как я убежден, что красно-белые должны выиграть титул досрочно в 28-м туре», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция