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«Кальяри» - «Пескара». Мунтари покинул поле из-за расистских оскорблений

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле на 89-й минуте матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1). Причиной стали расистские оскорбления с трибун.

Как сообщает ВВС, Мунтари потребовал от арбитра Даниэле Минелли принять меры  в связи с оскорблениями. Хавбек сказал, что игру нужно остановить, но Минелли в ответ показал ему желтую карточку.

После случившегося Мунтари самовольно покинул поле. Также он подошел ближе к фанатам «Кальяри» и кричал: «Это мой цвет!».

«Пескара» находится на последнем месте в серии А, имея в активе 14 очков в 34 матчах.

Матч

Кальяри - Пескара - 1:0 (1:0)

Голы

Гальвао 23 (1:0 - пен.).

Состав

Кальяри: Рафаэль, Мурру, Саламон, Пизакане, Алвеш, Барелла (Падоин, 77), Тахцидис, Гальвао, Ионице (Фараго, 58), Фариас (Сау, 65), Боррьелло

Пескара: Фьорилло, Бово, Зампано, Форназье, Миличевич, Мунтари, Кулибали (Брюгман, 72), Бенали (Кастаньос, 72), Мемушай, Черри, Капрари

Предупреждения:

Алвеш, 64 - Форназье, 22; Миличевич, 44; Кастаньос, 83; Мунтари, 90

Судья:

Даниэле Минелли (Италия)

Место и дата

30 апреля 16:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция


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