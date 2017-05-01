«Кальяри» - «Пескара». Мунтари покинул поле из-за расистских оскорблений
Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле на 89-й минуте
матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1). Причиной стали
расистские оскорбления с трибун.
Как сообщает ВВС, Мунтари потребовал от арбитра Даниэле Минелли принять меры в связи с оскорблениями. Хавбек сказал, что игру нужно остановить, но Минелли в ответ показал ему желтую карточку.
После случившегося Мунтари самовольно покинул поле. Также он подошел ближе
к фанатам «Кальяри» и кричал: «Это мой цвет!».
«Пескара» находится на последнем месте в серии А, имея в активе 14 очков в 34 матчах.
Матч
Голы
Гальвао 23 (1:0 - пен.).
Состав
Кальяри: Рафаэль, Мурру, Саламон, Пизакане, Алвеш, Барелла (Падоин, 77), Тахцидис, Гальвао, Ионице (Фараго, 58), Фариас (Сау, 65), Боррьелло
Пескара: Фьорилло, Бово, Зампано, Форназье, Миличевич, Мунтари, Кулибали (Брюгман, 72), Бенали (Кастаньос, 72), Мемушай, Черри, Капрари
Предупреждения:
Алвеш, 64 - Форназье, 22; Миличевич, 44; Кастаньос, 83; Мунтари, 90
Судья:
Даниэле Минелли (Италия)
Место и дата
30 апреля 16:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция