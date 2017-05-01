«Кальяри» - «Пескара». Мунтари покинул поле из-за расистских оскорблений

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле на 89-й минуте матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1). Причиной стали расистские оскорбления с трибун.

Как сообщает ВВС, Мунтари потребовал от арбитра Даниэле Минелли принять меры в связи с оскорблениями. Хавбек сказал, что игру нужно остановить, но Минелли в ответ показал ему желтую карточку.

После случившегося Мунтари самовольно покинул поле. Также он подошел ближе к фанатам «Кальяри» и кричал: «Это мой цвет!».

«Пескара» находится на последнем месте в серии А, имея в активе 14 очков в 34 матчах.