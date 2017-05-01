День в истории. Алексею Смертину исполнилось 42 года

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Алексей Смертин. Ему исполнилось 42 года.

Выступал за барнаульское «Динамо» Зарю (Ленинск-Кузнецкий), «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм» и московское «Динамо», а также сборную России.

Вместе с «Локо» хавбек завоевал серебро чемпионата России и Кубок России, вместе с «Бордо» он выиграл Кубок французской лиги. С «Челси» он стал чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.

Также Смертин выступал за «Локомотив» в пляжном футболе и дважды стал чемпионом России.