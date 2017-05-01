Антонио Конте: Матч с «Эвертоном» был очень трудным

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Эвертона» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Я доволен игрой. Это был очень трудный матч. Нам противостоял действительно сильный соперник под руководством отличного тренера. «Эвертон» великолепно подготовился к матчу, показав отличную тактическую выучку. Я могу особо отметить настойчивость своих футболистов, которые дождались нужного момента для взятия ворот, а потом смогли забить еще.

Мы неизменно пропускали на протяжении последних 12 игр, но сегодня нам удалось избежать этого. Это очень важно, поскольку придает нам дополнительную уверенность в заключительной стадии сезона. Все мы знаем, что «Эвертон» выиграл на «Гудисон Парк» восемь матчей подряд.

Безусловно, это великолепная победа. Побеждать «Эвертон» всегда сложно, и для нас это отличный результат. Нам необходимо продолжать двигаться в том же направлении, шаг за шагом, стараясь в каждой следующей игре завоевать три очка», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».