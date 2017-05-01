Антонио Конте: Матч с «Эвертоном» был очень трудным
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча
против «Эвертона» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:0.
«Я доволен игрой. Это был очень трудный матч. Нам противостоял действительно сильный соперник под руководством отличного тренера. «Эвертон» великолепно подготовился к матчу, показав отличную тактическую выучку. Я могу особо отметить настойчивость своих футболистов, которые дождались нужного момента для взятия ворот, а потом смогли забить еще.
Мы
неизменно пропускали на протяжении последних 12 игр, но сегодня нам удалось
избежать этого. Это очень важно, поскольку придает нам дополнительную
уверенность в заключительной стадии сезона. Все мы знаем, что «Эвертон» выиграл
на «Гудисон Парк» восемь матчей подряд.
Безусловно, это великолепная победа. Побеждать «Эвертон» всегда сложно, и для нас это отличный результат. Нам необходимо продолжать двигаться в том же направлении, шаг за шагом, стараясь в каждой следующей игре завоевать три очка», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч
Голы
Педро 66 (0:1). Кэйхилл 79 (0:2). Виллиан 86 (0:3).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Дэвис, Джагелка, Уильямс Э., Холгейт, Бэйнс, Гуйе, Колверт-Льюин (Миральяс, 72), Баркли, Лукаку, Валенсия (Коне, 72)
Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз (Аке, 82), Кэйхилл, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 85), Матич, Канте, Мозес, Педро (Фабрегас, 82), Коста
Предупреждения:
Колверт-Льюин, 38; Валенсия, 58; Гуйе, 78 - Кэйхилл, 35; Аспиликуэта, 40; Коста, 56; Азар, 76
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
30 апреля 16:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция