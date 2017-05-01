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Антонио Конте: Матч с «Эвертоном» был очень трудным

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Эвертона» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Я доволен игрой. Это был очень трудный матч. Нам противостоял действительно сильный соперник под руководством отличного тренера. «Эвертон» великолепно подготовился к матчу, показав отличную тактическую выучку. Я могу особо отметить настойчивость своих футболистов, которые дождались нужного момента для взятия ворот, а потом смогли забить еще.

Мы неизменно пропускали на протяжении последних 12 игр, но сегодня нам удалось избежать этого. Это очень важно, поскольку придает нам дополнительную уверенность в заключительной стадии сезона. Все мы знаем, что «Эвертон» выиграл на «Гудисон Парк» восемь матчей подряд.

Безусловно, это великолепная победа. Побеждать «Эвертон» всегда сложно, и для нас это отличный результат. Нам необходимо продолжать двигаться в том же направлении, шаг за шагом, стараясь в каждой следующей игре завоевать три очка», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч

Эвертон - Челси - 0:3 (0:0)

Голы

Педро 66 (0:1). Кэйхилл 79 (0:2). Виллиан 86 (0:3).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Дэвис, Джагелка, Уильямс Э., Холгейт, Бэйнс, Гуйе, Колверт-Льюин (Миральяс, 72), Баркли, Лукаку, Валенсия (Коне, 72)

Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз (Аке, 82), Кэйхилл, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 85), Матич, Канте, Мозес, Педро (Фабрегас, 82), Коста

Предупреждения:

Колверт-Льюин, 38; Валенсия, 58; Гуйе, 78 - Кэйхилл, 35; Аспиликуэта, 40; Коста, 56; Азар, 76

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

30 апреля 16:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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