Хосеп Гвардиола: Борьба за топ-4 будет идти до конца сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 35-го тура чемпионата Англии против «Мидлсбро». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Во втором тайме мы были сильнее и создали достаточно голевых моментов для того, чтобы победить, но «Мидлсбро» преследовал свои цели и также боролся за результат.

Думаю, что борьба за первые четыре места будет продолжаться до конца сезона: у всех претендентов в лучшую четвёрку будут сложные матчи, и команды сделают всё для того, чтобы играть в Лиге чемпионов 2017/18.

«Мидлсбро» забил первый гол в наши ворота после контратаки, а второй гол можно назвать характерным для матчей английской Премьер-лиги.

В первом тайме нам было трудно сдерживать контратаки «Боро», но после перерыва мы играли намного лучше. Мы делали все, что могли, для победного гола, но не смогли забить его. Мы добавили одно очко, и теперь все будет зависеть от результатов последних туров.

Жезус? Я рад за него, но Габриэлу нужно время. Он не играл три месяца и принял участие только в четырех тренировках с командой. Сначала я хотел, чтобы он провёл на поле только 60 минут, но в перерыве пришлось пересмотреть наши планы, - Габриэл молод и с нагрузкой справился», - цитирует Гвардиолу «Манчестер Сити».