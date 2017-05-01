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День в истории. Оливеру Бирхоффу исполнилось 49 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий форвард Оливер Бирхофф. Ему исполнилось 49 лет.

Выступал за «Байер» (Юрдинген), «Гамбург», «Боруссию» (Менхенгладбах), «Аустрию» (Зальцбург), «Асколи», «Удинезе», «Милан», «Монако» и «Кьево», а также сборную Германии.

Вместе с «Миланом» он стал чемпионом Италии, в составе «Удинезе» он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Также в составе сборной Германии он стал чемпионом Европы 1996 года (именно Бирхофф забил решающий гол в финале), а также вице-чемпионом мира 2002 года.

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