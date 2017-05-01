День в истории. Оливеру Бирхоффу исполнилось 49 лет
Сегодня отмечает день рождения
известный немецкий форвард Оливер Бирхофф. Ему исполнилось 49 лет.
Выступал за «Байер» (Юрдинген), «Гамбург»,
«Боруссию» (Менхенгладбах), «Аустрию» (Зальцбург), «Асколи», «Удинезе», «Милан»,
«Монако» и «Кьево», а также сборную Германии.
Вместе с «Миланом» он стал
чемпионом Италии, в составе «Удинезе» он стал лучшим бомбардиром чемпионата
Италии. Также в составе сборной Германии он стал чемпионом Европы 1996 года
(именно Бирхофф забил решающий гол в финале), а также вице-чемпионом мира 2002
года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически