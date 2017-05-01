Хименес не сможет помочь «Атлетико» в матчах с «Реалом» из-за травмы
Защитник «Атлетико» Хосе Мария
Хименес в матче с «Лас-Пальмасом» в 30-м туре чемпионата Испании (5:0). Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что у игрока травма
приводящей мышцы бедра. Точный срок восстановления не указан, однако игрок, по
видимому, не сыграет в матчах 1/2 Лиги чемпионов против «Реала».
В текущем сезоне 22-летний Хосе
Мария Хименес провел 27 матчей за «Атлетико» и забил один мяч при одной голевой
передаче.
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