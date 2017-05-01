Хименес не сможет помочь «Атлетико» в матчах с «Реалом» из-за травмы

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес в матче с «Лас-Пальмасом» в 30-м туре чемпионата Испании (5:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока травма приводящей мышцы бедра. Точный срок восстановления не указан, однако игрок, по видимому, не сыграет в матчах 1/2 Лиги чемпионов против «Реала».

В текущем сезоне 22-летний Хосе Мария Хименес провел 27 матчей за «Атлетико» и забил один мяч при одной голевой передаче.