Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
Матч второго раунда Кубка Стэнли
между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 6:3 в пользу «Анахайма».
В составе хозяев один из голов в
активе россиянина Антона Слепышева. Также отличились Патрик Марун и Коннор
Макдэвид. У «Анахайма» забивали Рикард Раккель, Якоб Сильверберг (дважды),
Райай Гецлаф, Крис Вагнер и Райан Кеслер. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
Голы:
Ракелль (Гецлаф, Монтур), 0:25 (0:1). Сильверберг (Линдхольм), 5:33 (0:2). Гецлаф 11:51 (0:3). Марун (Расселл, Драйзайтль), 19:20 (1:3). Слепышев (Деарнэ, Расселл), 21:28 (2:3). Макдэвид 28:40 (3:3). Вагнер (Мэнсон, Теодор), 29:28 (3:4). Сильверберг (Мэнсон, Теодор), 44:56 (3:5). Кеслер (Сильверберг), 50:38 (3:6).
Место и дата
01 мая 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция