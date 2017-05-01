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Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Анахайма».

В составе хозяев один из голов в активе россиянина Антона Слепышева. Также отличились Патрик Марун и Коннор Макдэвид. У «Анахайма» забивали Рикард Раккель, Якоб Сильверберг (дважды), Райай Гецлаф, Крис Вагнер и Райан Кеслер. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция

Второй раунд

Матч

Эдмонтон - Анахайм - 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Голы:

Ракелль (Гецлаф, Монтур), 0:25 (0:1). Сильверберг (Линдхольм), 5:33 (0:2). Гецлаф 11:51 (0:3). Марун (Расселл, Драйзайтль), 19:20 (1:3). Слепышев (Деарнэ, Расселл), 21:28 (2:3). Макдэвид 28:40 (3:3). Вагнер (Мэнсон, Теодор), 29:28 (3:4). Сильверберг (Мэнсон, Теодор), 44:56 (3:5). Кеслер (Сильверберг), 50:38 (3:6).

Место и дата

01 мая 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 2-1

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