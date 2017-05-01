Габриэл Жезус: По крайней мере, мы заработали одно очко
Форвард «Манчестер Сити»
Габриэль Жезус поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 35-м
туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«Конечно, результат огорчил нас,
потому что мы контролировали игру и не смогли реализовать несколько хороших
моментов, но, по крайней мере, мы заработали одно очко – это самое главное.
После
трех месяцев в лазарете я чувствую усталость. Я еще не полностью восстановил
силы и сам упустил голевые шансы, о чём жалею.
После гола я тут же повернулся к ассистенту, чтобы узнать, был ли офсайд… Я рад, что забил гол, но огорчен тем, что не удалось выиграть матч», - цитирует Жезуса официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Сити - 2:2 (1:0)
Голы
Негредо 38 (1:0). Агуэро 69 (1:1 - пен.). Чемберс 77 (2:1). Габриэл 85 (2:2).
Состав
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Френд, Фабио, Форшоу, Даунинг, Чемберс, де Рон, Клейтон, Негредо (Жестед, 82), Стуани (Траоре, 73)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши (Стерлинг, 50), Коларов, Компани, Отаменди, Навас, де Брюйне, Гарсия (Сане, 49), Фернандиньо, Агуэро (Нолито, 90), Габриэл
Предупреждения:
Стуани, 16; Форшоу, 54; Фабио, 67; де Рон, 69 - Компани, 31; Сане, 68; Отаменди, 76; Стерлинг, 81
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
30 апреля 16:05, Риверсайд, Онлайн-трансляция