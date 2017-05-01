Габриэл Жезус: По крайней мере, мы заработали одно очко

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Конечно, результат огорчил нас, потому что мы контролировали игру и не смогли реализовать несколько хороших моментов, но, по крайней мере, мы заработали одно очко – это самое главное.

После трех месяцев в лазарете я чувствую усталость. Я еще не полностью восстановил силы и сам упустил голевые шансы, о чём жалею.

После гола я тут же повернулся к ассистенту, чтобы узнать, был ли офсайд… Я рад, что забил гол, но огорчен тем, что не удалось выиграть матч», - цитирует Жезуса официальный сайт «Манчестер Сити».