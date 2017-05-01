День в истории. 42 года со дня рождения Марка-Вивьена Фоэ
Сегодня могло исполниться 42
года камерунскому футболисту, полузащитнику Марку-Вивьену Фоэ.
Выступал за камерунскую команду «Канон
Яунде», «Ланс», «Вест Хэм», «Лион» и «Манчестер Сити», а также сборную
Камеруна. Обладатель Кубка Камеруна. Вместе с «Лионом» и «Лансом» он становился
чемпионом Франции, с «Лионом» он также выиграл Кубок французской лиги.
В составе сборной Камеруна
дважды выиграл Кубок африканских наций. 26 июня 2003 года во время полуфинала
Кубка конфедераций против сборной Колумбии он упал на газон и потерял сознание. У него остановилось
сердце. Врачи пытались спасти игрока, но в итоге он скончался. Посмертно был
награжден серебряной медалью Кубка конфедераций 2003 года. Фоэ было 28 лет.
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