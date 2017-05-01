День в истории. 42 года со дня рождения Марка-Вивьена Фоэ

Сегодня могло исполниться 42 года камерунскому футболисту, полузащитнику Марку-Вивьену Фоэ.

Выступал за камерунскую команду «Канон Яунде», «Ланс», «Вест Хэм», «Лион» и «Манчестер Сити», а также сборную Камеруна. Обладатель Кубка Камеруна. Вместе с «Лионом» и «Лансом» он становился чемпионом Франции, с «Лионом» он также выиграл Кубок французской лиги.

В составе сборной Камеруна дважды выиграл Кубок африканских наций. 26 июня 2003 года во время полуфинала Кубка конфедераций против сборной Колумбии он упал на газон и потерял сознание. У него остановилось сердце. Врачи пытались спасти игрока, но в итоге он скончался. Посмертно был награжден серебряной медалью Кубка конфедераций 2003 года. Фоэ было 28 лет.