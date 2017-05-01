День в истории. Леонардо Бонуччи исполнилось 30 лет
Сегодня отмечает день рождения защитник «Ювентуса» Леонардо
Бонуччи. Ему исполнилось 30 лет.
Первой его командой в профессиональном футболе стал «Интер»,
за первую команду которого он провел только один матч. Затем выступал за «Тревизо»,
«Пизу» и «Бари». С 2010 года и по нынешнее время защищает цвета «Ювентуса».
В составе «Юве» Бонуччи пять раз становился чемпионом
Италии, дважды выиграл Кубок Италии, трижды выиграл Суперкубок Италии. Один раз
он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов.
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