День в истории. Леонардо Бонуччи исполнилось 30 лет

Сегодня отмечает день рождения защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ему исполнилось 30 лет.

Первой его командой в профессиональном футболе стал «Интер», за первую команду которого он провел только один матч. Затем выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари». С 2010 года и по нынешнее время защищает цвета «Ювентуса».

В составе «Юве» Бонуччи пять раз становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии, трижды выиграл Суперкубок Италии. Один раз он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов.