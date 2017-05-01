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День в истории. Леонардо Бонуччи исполнилось 30 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ему исполнилось 30 лет.

Первой его командой в профессиональном футболе стал «Интер», за первую команду которого он провел только один матч. Затем выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари». С 2010 года и по нынешнее время защищает цвета «Ювентуса».

В составе «Юве» Бонуччи пять раз становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии, трижды выиграл Суперкубок Италии. Один раз он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов.

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