Даниил Квят: Я потерял много времени из-за синих флагов, пропуская лидеров на круг
Пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он
занял 12-е место.
«Я не лучшим образом стартовал
и потерял немного времени. Во время моего пит-стопа удалось опередить Кевина
Магнуссена, но затем меня подрезал Лэнс Стролл. По ходу второго отрезка я, к
сожалению, потерял много времени из-за синих флагов, пропуская лидеров на круг.
Хотелось бы прояснить мои
первые комментарии, сказанные после финиша. Возможно, эти слова были слишком
жёсткими по отношению к команде. Но после разговора с инженерами я понял,
почему меня так рано позвали на пит-стоп. Было непросто принять решение, к тому
же в тот момент никто не знал, что лидеры будут оставаться на трассе так долго.
Если говорить о позитивных
моментах, то финальная часть гонки прошла отлично – на чистой трассе машина
выглядела великолепно. Теперь нужно сделать так, чтобы машина была столь же
хороша в следующих гонках», - цитирует Квята Autosport.
Напомним, выиграл гонку пилот
команды «Мерседес» Валттери Боттас.