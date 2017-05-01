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Даниил Квят: Я потерял много времени из-за синих флагов, пропуская лидеров на круг

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он занял 12-е место.

«Я не лучшим образом стартовал и потерял немного времени. Во время моего пит-стопа удалось опередить Кевина Магнуссена, но затем меня подрезал Лэнс Стролл. По ходу второго отрезка я, к сожалению, потерял много времени из-за синих флагов, пропуская лидеров на круг.

Хотелось бы прояснить мои первые комментарии, сказанные после финиша. Возможно, эти слова были слишком жёсткими по отношению к команде. Но после разговора с инженерами я понял, почему меня так рано позвали на пит-стоп. Было непросто принять решение, к тому же в тот момент никто не знал, что лидеры будут оставаться на трассе так долго.

Если говорить о позитивных моментах, то финальная часть гонки прошла отлично – на чистой трассе машина выглядела великолепно. Теперь нужно сделать так, чтобы машина была столь же хороша в следующих гонках», - цитирует Квята Autosport.

Напомним, выиграл гонку пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.


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