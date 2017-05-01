День в истории. Дарио Срне исполнилось 35 лет
Сегодня отмечает день рождения
хорватский футболист, защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Ему
исполнилось 35 лет.
До перехода в «Шахтер» выступал
за «Хайдук», с которым стал чемпионом Хорватии и обладателем Кубка Хорватии.
Вместе с «Шахтером» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз
выигрывал Кубок Украины, семь раз – Суперкубок Украины. В 2009 году вместе с командой
он выиграл Кубок УЕФА.
За сборную Хорватии провел 134
матча и забил два мяча.
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