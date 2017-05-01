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День в истории. Дарио Срне исполнилось 35 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения хорватский футболист, защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Ему исполнилось 35 лет.

До перехода в «Шахтер» выступал за «Хайдук», с которым стал чемпионом Хорватии и обладателем Кубка Хорватии. Вместе с «Шахтером» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, семь раз – Суперкубок Украины. В 2009 году вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА.

За сборную Хорватии провел 134 матча и забил два мяча.

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