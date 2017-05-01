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День в истории. Александру Глебу исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения белорусский  полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб. Ему исполнилось 36 лет.

Ранее также выступал за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Вольфсбург», «Бирмингем», «Коньяспор», «Генчлербирлиги», а также сборную Белоруссии.

В составе БАТЭ пять раз становился чемпионом Белоруссии. Шесть раз признавался лучшим футболистом страны. С «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу, чемпионов, в составе «Бирмингема» стал победителем Кубка английской лиги.

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