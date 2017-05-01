День в истории. Александру Глебу исполнилось 36 лет
Сегодня отмечает день рождения белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб.
Ему исполнилось 36 лет.
Ранее также выступал за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал»,
«Барселону», «Вольфсбург», «Бирмингем», «Коньяспор», «Генчлербирлиги», а также
сборную Белоруссии.
В составе БАТЭ пять раз становился чемпионом Белоруссии.
Шесть раз признавался лучшим футболистом страны. С «Барселоной» выиграл
чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу, чемпионов, в составе «Бирмингема» стал
победителем Кубка английской лиги.
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