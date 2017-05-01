Кими Райкконен: Гонка в Сочи была скучной
Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился
впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он занял третье место.
«Старт у меня не удался, и я
рад, что не потерял еще больше позиций, ведь первый круг мы все проходили колесо
в колес. –Хорошо, что я остался впереди Льюиса (Хэмилтона) до конца дистанции,
и мы смогли заработать важные очки для команды. Эта гонка была скучной, я не
мог догнать Себастьяна, который шел впереди, а Льюис не мог догнать меня. Мы
старались изо всех сил, но ничего не получалось. Я просто держал свою позицию.
Но я очень рад за Валттери (Боттаса).
Я знаю, что есть люди, считающие, что мы что-то имеем друг против друга, но это
не так. Я очень счастлив за него и доволен, что смог его сразу поздравить, так
как мы вместе оказались на подиуме. Я уверен, это очень хорошее начало для него
и для всех нас. Большая часть сезона еще впереди, и если он будет выдавать такой
старт в каждой гонке, нам всем несдобровать.
Думаю, в этом году многое будет
происходить именно на первых кругах, ведь «Феррари» и «Мерседес» очень близки
сейчас по темпу. Могу сказать, что в этот день я более чем счастлив за финских
болельщиков – два финна на подиуме», - цитирует Райкконена Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.