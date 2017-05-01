Кими Райкконен: Гонка в Сочи была скучной

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он занял третье место.

«Старт у меня не удался, и я рад, что не потерял еще больше позиций, ведь первый круг мы все проходили колесо в колес. –Хорошо, что я остался впереди Льюиса (Хэмилтона) до конца дистанции, и мы смогли заработать важные очки для команды. Эта гонка была скучной, я не мог догнать Себастьяна, который шел впереди, а Льюис не мог догнать меня. Мы старались изо всех сил, но ничего не получалось. Я просто держал свою позицию.

Но я очень рад за Валттери (Боттаса). Я знаю, что есть люди, считающие, что мы что-то имеем друг против друга, но это не так. Я очень счастлив за него и доволен, что смог его сразу поздравить, так как мы вместе оказались на подиуме. Я уверен, это очень хорошее начало для него и для всех нас. Большая часть сезона еще впереди, и если он будет выдавать такой старт в каждой гонке, нам всем несдобровать.

Думаю, в этом году многое будет происходить именно на первых кругах, ведь «Феррари» и «Мерседес» очень близки сейчас по темпу. Могу сказать, что в этот день я более чем счастлив за финских болельщиков – два финна на подиуме», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.



