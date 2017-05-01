Буллитная победа России, Балотелли забил «ПСЖ», «Наполи» обыграл «Интер». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра понедельника.
1. В заключительном
матче Еврохоккейтура сборная России по буллитам обыграла сборную Чехии.
2. «Витесс» впервые в истории выиграл Кубок Голландии. За
эту команду выступает россиянин Аршак Корян.
3. «Наполи» обыграл «Интер» благодаря голу Кальехона.
4. Важнейший поединок в чемпионате Франции – «Ницца» обыграла
«ПСЖ», один из мячей забил Марио Балотелли.
5. «Атлетик» на выезде одержал крупную победу над «Сельтой».
6. Испанский «Интер-Мовистар» выиграл мини-футбольный Кубок УЕФА. Российская «Газпром-Югра» стала четвертой.
7. Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом».
8. «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии.
9 . «Юта» обыграла «Клипперс» и вышла во второй раунд плей-офф НБА
10. Матч чемпионата Италии был омрачен расистским скандалом.
Видео дня: 44-летний вратарь забил гол на последней
минуте и спас команду от поражения
Блог дня: С такой командой Овечкин в НХЛ ничего не выиграет!
Цитата дня: Александр Бубнов: «Спартак» досрочно станет чемпионом в 28-м
туре
Именинники дня: Алексей Смертин, Леонардо Бонуччи, Дарио Срна, Александр Глеб , Оливер Бирхофф. Также сегодня могло исполниться 42 года Марку-Вивьену Фоэ.
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