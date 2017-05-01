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Буллитная победа России, Балотелли забил «ПСЖ», «Наполи» обыграл «Интер». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1.  В заключительном матче Еврохоккейтура сборная России по буллитам обыграла сборную Чехии. 

2. «Витесс» впервые в истории выиграл Кубок Голландии. За эту команду выступает россиянин Аршак Корян.

3. «Наполи» обыграл «Интер» благодаря голу Кальехона.

4. Важнейший поединок в чемпионате Франции – «Ницца» обыграла «ПСЖ», один из мячей забил Марио Балотелли.

5. «Атлетик» на выезде одержал крупную победу над «Сельтой».

6. Испанский «Интер-Мовистар» выиграл мини-футбольный Кубок УЕФА. Российская «Газпром-Югра» стала четвертой.

7. Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом».

8. «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии.

9 . «Юта» обыграла «Клипперс» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

10. Матч чемпионата Италии был омрачен расистским скандалом.

Видео дня: 44-летний вратарь забил гол на последней минуте и спас команду от поражения

Блог дня: С такой командой Овечкин в НХЛ ничего не выиграет!

Цитата дня: Александр Бубнов: «Спартак» досрочно станет чемпионом в 28-м туре

Именинники дня: Алексей Смертин, Леонардо Бонуччи, Дарио Срна, Александр Глеб , Оливер Бирхофф. Также сегодня могло исполниться 42 года Марку-Вивьену Фоэ.

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