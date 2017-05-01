Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Андрей Кузнецов – на 11

Как сообщает официальный сайт ATP, россиянин Карен Хачанов поднялся на 14 позиций и занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На минувшей неделе спортсмен из РФ дошел до четвертьфинала турнира в Барселоне, где проиграл аргентинцу Орасио Себальосу, а в матче третьего раунда россиянин впервые в карьере обыграл соперника из первой десятки мирового рейтинга - Давида Гоффена из Бельгии. 20-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP.

Отметим, что в первый десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует британец Энди Маррей, замыкает топ-10 Гоффен.



Рейтинг ATP, версия от 1 мая:



1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11870 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8085,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125,

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4735,

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4010,

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3535,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975…

42 (56). Карен Хачанов (Россия) – 937…

65 (63). Даниил Медведев (Россия) – 789…

76 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 670…

88 (89). Михаил Южный (Россия) – 620…

95 (96). Евгений Донской (Россия) – 558.