Энтони Джошуа: Готов приехать куда угодно и дать реванш Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа, победивший украинца Владимира Кличко в поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO, сообщил, что готов дать реванш 41-летнему боксеру.

«Нет проблем с реваншем против Кличко. Думаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Готов приехать куда угодно, чтобы выиграть бой. На меня нет давления и мне просто нравится боксировать», – цитирует Джошуа The Sun.

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