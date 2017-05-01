Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» голкипера «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает поиски усиления вратарской линии. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно источнику, английский клуб сделал предложение мадридскому «Реалу» по трансферу Кейлора Наваса. Переход может состояться грядущим летом, поскольку сам игрок сборной Коста-Рики не намерен оставаться в «Реале» из-за прихода Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что об интересе «горожан» к Навасу сообщалось еще минувшей зимой.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер «сливочных» провел во всех турнирах 35 матчей, пропустил 45 мячей и пяти встречах оставлял свои ворота «сухими».