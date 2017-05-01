Десайи назвал лучшего игрока в матче ЦСКА – «Спартак»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, кто больше всех понравился экс-защитнику сборной Франции Марселю Десайи в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, игра состоялась накануне на домашней арене армейцев и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«Десайи сказал, что ему больше всего понравился Глушаков», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.