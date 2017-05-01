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Десайи назвал лучшего игрока в матче ЦСКА – «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, кто больше всех понравился экс-защитнику сборной Франции Марселю Десайи в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, игра состоялась накануне на домашней арене армейцев и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. 

«Десайи сказал, что ему больше всего понравился Глушаков», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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