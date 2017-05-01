Десайи назвал лучшего игрока в матче ЦСКА – «Спартак»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, кто больше всех понравился экс-защитнику сборной Франции Марселю Десайи в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».
Напомним, игра состоялась накануне на домашней арене армейцев и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
«Десайи сказал, что ему больше всего понравился Глушаков», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Десайи сказал, что ему больше всего понравился Глушаков. #ЦСКАСпартак— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 апреля 2017 г.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция