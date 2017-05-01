Чемпион НБА Пол Пирс объявил о завершении карьеры

Чемпион НБА и самый ценный игрок финала плей-офф сезона-2007/08 Пол Пирс сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо всем моим братьям и сестрам, которые так или иначе связаны с баскетболом. Игрой, которую я любил всю жизнь, но теперь настало время для новой главы в моей жизни. Я благодарен всем болельщикам и журналистам, кто был рядом все это время, вы сделали меня таким», – написал спортсмен на своей странице в Twitter.

THANKU TO ALL MY NBA BROTHERS AND SISTERS ASSOCIATED WITH THE GAME A GAME IVE LOVED MY WHOLE LIFE BUT NOW TEADY FOR A NEW CHAPTER STAY TUNED — Paul Pierce (@paulpierce34) 1 мая 2017 г.

Сезон-2016/17 39-летний баскетболист провел в составе «Лос-Анджелес Клипперс». В сентябре 2016 года Пирс объявил, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. Американский форвард, ставший чемпионом НБА в составе «Бостона», десять раз принимал участие в Матче звезд НБА.