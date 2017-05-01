Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов- : -Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь- : -Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Авангард» продлил контракт с Мартыновым

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Защитник Егор Мартынов продлил контракт с «Авангардом». Новое соглашение 26-летнего игрока обороны с «ястребами» рассчитано на два года.

Воспитанник челябинского «Мечела» перешел в «Авангард» в мае 2016 года и в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+24» и 16 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф на счету Мартынова три результативные передачи.

«Мы довольны прогрессом Егора Мартынова, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. – Защитник оправдал ожидания, играл стабильно и надежно, о чем говорит лучший показатель полезности среди всех игроков команды за сезон – «+24». Верим, что в предстоящем чемпионате Егор станет одним из лидеров «Авангарда» не только на льду, но и в раздевалке».

Ранее в КХЛ он играл за «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь», «Локомотив» и «Трактор».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шалунов, Окулов и Шумаков перешли из «Сибири» в ЦСКАЦСКА и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков стали игроками армейского клуба. Об этом сообщает официальный сайт «Сибири».«Витязь» в следующем сезоне будет сотрудничать с питерским «Динамо»«Витязь» в сезоне-2017/18 будет сотрудничать с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), сообщил генеральный бело-голубых Сергей Черкас.«Югра» направила в КХЛ финансовые гарантии для участия в чемпионате сезона 2017/2018«Югра» направила в КХЛ все необходимые документы для участия в регулярном чемпионате лиги в сезоне 2017/2018.Гендиректор «Кузни»: Клуб сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил, что клуб со своей стороны сделал все необходимое для продолжения выступления в КХЛ.«Йокерит» продлил контракт с нападающим О'Нилом«Йокерит» заключил новое однолетнее соглашение с нападающим Брайаном О'Нилом.«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроковНижегородское «Торпедо» сообщило о значительных изменениях в составе команды.Подъяпольский и Емец продлили контракты с «Кузней»Новокузнецкий «Металлург» объявил о подписании контрактов с голкипером Владиславом Подъяпольским и форвардом Иваном Емецем.«Йокерит» объявил о продлении контракта с О'НиломКак сообщает официальный сайт «Йокерита», клуб продлил контракт с нападающим Брайаном О'Ниллом.Данис Зарипов: Хотел бы извиниться перед всей страной за фразу про балетФорвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов высказался о своем удалении в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА, после которого соперник забил решающую шайбу.Владимир Асеев: Главный менеджер «Лады»? Чушь какая-то!Владимир Асеев: Главный менеджер «Лады»? Чушь какая-то!Вчера в ряде российских СМИ появилась информация о том, что новым генеральным менеджером тольяттинской «Лады» станет Владимир Асеев, возглавляющий Поволжскую федерацию хоккея.Кого из игроков могут порекомендовать Олегу Знарку? Отвечает Олег БраташКого из игроков могут порекомендовать Олегу Знарку? Отвечает Олег БраташЛидер сборной Словении останется в КХЛ, Шалунову нечего сказать о своем будущем, а Браташ прикидывает, кого могут вызвать на чемпионат мира.Максим Шалунов: О будущем мне сказать нечего, пока ничего ни с кем не подписывалНападающий «Сибири» и олимпийской сборной России Максим Шалунов поделился впечатлениями от победы над словенцами на «Кубке АЛРОСА» (5:3) и рассказал о ситуации с уходом из новосибирского клуба.Степан Санников: После ухода Шумакова и Шалунова молодым игрокам «Сибири» надо подниматься на новый уровеньНападающий «Сибири» и олимпийской сборной России Степан Санников поделился мнением об уходе из новосибирского клуба форвардов Сергея Шумакова и Максима Шалунова.Ян Муршак: Я продолжу играть в КХЛ, это точноКапитан сборной Словении Ян Муршак, у которого 30 апреля истечет срок контракта с ЦСКА, рассказал, останется ли он в КХЛ.«Адмирал» продлил контракт с МакаренкоФорвард Павел Макаренко подписал новый двусторонний контракт с «Адмиралом». Соглашение рассчитано на два года.«Амур» подписал контракты с четырьями форвардами«Амур» объявил о подписании контрактов с форвардами Владиславом и Вячеславом Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым. Все соглашения рассчитаны на два года.СКА продлил контракт с КоскирантойСКА продлил на три года контракт с финским нападающим Ярно Коскирантой.СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-ГрудковымСКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым.В «Адмирале» уже выплачивают отпускныеИнформация о том, что клубу из Владивостока из-за невыплат зарплаты грозит исключение из чемпионата КХЛ, не соответствует действительности.Билялетдинов в «Ак Барсе» еще на два года. Почему он?Билялетдинов в «Ак Барсе» еще на два года. Почему он?Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с казанским «Ак Барсом» еще на два сезона. Почему ставка опять сделана на старого тренера?
Хоккей
Шалунов, Окулов и Шумаков перешли из «Сибири» в ЦСКА
Хоккей
Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
Футбол
День в истории. Алексею Смертину исполнилось 42 года
Футбол
«Кальяри» – «Пескара». Мунтари покинул поле из-за расистских оскорблений
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Егор Мартынов
Егор Мартыноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости