«Авангард» продлил контракт с Мартыновым

Защитник Егор Мартынов продлил контракт с «Авангардом». Новое соглашение 26-летнего игрока обороны с «ястребами» рассчитано на два года.

Воспитанник челябинского «Мечела» перешел в «Авангард» в мае 2016 года и в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+24» и 16 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф на счету Мартынова три результативные передачи.

«Мы довольны прогрессом Егора Мартынова, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. – Защитник оправдал ожидания, играл стабильно и надежно, о чем говорит лучший показатель полезности среди всех игроков команды за сезон – «+24». Верим, что в предстоящем чемпионате Егор станет одним из лидеров «Авангарда» не только на льду, но и в раздевалке».

Ранее в КХЛ он играл за «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь», «Локомотив» и «Трактор».