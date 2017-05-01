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Унаи Эмери: Пока у нас есть шанс выиграть титул, будем продолжать борьбу

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери после поражения от «Ниццы» (1:3) в 35-м туре лиги 1 заявил, что не оставляет надежд на продолжение борьбы за чемпионский титул.

«Мы упустили хорошую возможность, – приводит Goal.com слова Эмери. – Это тяжелый результат для нас. Мы потеряли три важных очка, но пока у нас есть шанс выиграть титул, мы будем продолжать борьбу.

Мы опережаем «Ниццу» на три очка. Будем бороться за первое место и постараемся гарантировать себе второе».

Напомним, «ПСЖ» отстает от лидера – «Монако» – на три очка. При этом монегаски имеют игру в запасе. В свою очередь «Ниццы» сократила отставание от столичной команды до трех очков.

В следующем туре 6 мая «ПСЖ» сыграет с аутсайдером лиги 1 – «Бастией».

Отметим, что в этом матче не смогут принять участие полузащитники Анхель Ди Мария и Тиаго Мотта, получившие прямые красные карточки в концовке игры с «Ниццой».

Матч

Ницца - ПСЖ - 3:1 (1:0)

Голы

Балотелли 26 (1:0). Перейра 48 (2:0). Маркиньос 64 (2:1). Донис 90 (3:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Перейра, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Эссерик (Донис, 75), Козьелло (Оббади, 84), Балотелли (Ле Биан, 78)

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Орье (Рабьо, 65), Максвелл (Менье, 46), Маркиньос, Матюиди, Дракслер (Лукас, 78), Верратти, Ди Мария, Мотта, Кавани

Предупреждения:

Дальберт, 21; Сери, 42 - Менье, 52; Кавани, 59; Дракслер, 59

Удаления:

нет - Ди Мария, 90; Мотта, 90

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

30 апреля 22:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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