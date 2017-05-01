Унаи Эмери: Пока у нас есть шанс выиграть титул, будем продолжать борьбу

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери после поражения от «Ниццы» (1:3) в 35-м туре лиги 1 заявил, что не оставляет надежд на продолжение борьбы за чемпионский титул.

«Мы упустили хорошую возможность, – приводит Goal.com слова Эмери. – Это тяжелый результат для нас. Мы потеряли три важных очка, но пока у нас есть шанс выиграть титул, мы будем продолжать борьбу.

Мы опережаем «Ниццу» на три очка. Будем бороться за первое место и постараемся гарантировать себе второе».

Напомним, «ПСЖ» отстает от лидера – «Монако» – на три очка. При этом монегаски имеют игру в запасе. В свою очередь «Ниццы» сократила отставание от столичной команды до трех очков.

В следующем туре 6 мая «ПСЖ» сыграет с аутсайдером лиги 1 – «Бастией».

Отметим, что в этом матче не смогут принять участие полузащитники Анхель Ди Мария и Тиаго Мотта, получившие прямые красные карточки в концовке игры с «Ниццой».